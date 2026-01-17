Застава для Шуфрича: в суді пояснили, чому нардепу змінили запобіжний захід

Шуфричу призначили можливість вийти під заставу у розмірі 33,28 млн гривень. Таким чином, було відкинуто рішення суду першої інстанції, що тільки безальтернативне тримання Шуфрича за гратами може забезпечити судовий процес.

Також суд хоче зміною запобіжного заходу врегулювати в "дружньому режимі" скаргу, яку Шуфрич подав до Європейського суду с прав людини. Там він заявив про нібито "надмірне утримання під вартою" - в ізоляторі Служби безпеки України Шуфрич перебуває понад два роки.

ЄСПЛ 4 грудня 2025 року прийняв скаргу до розгляду та повідомив український уряд, що її можливо вирішити в режимі "дружнього врегулювання". Зі свого боку Київський апеляційний суд вважає, що зміна запобіжного заходу може посприяти такому вирішенню питання.