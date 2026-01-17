Застава для Шуфрича: в суді пояснили, чому нардепу змінили запобіжний захід

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, змінили запобіжний захід на можливість вийти під заставу через бажання врегулювати його скаргу до ЄСПЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Київського апеляційного суду від 6 січня 2026 року.
Шуфричу призначили можливість вийти під заставу у розмірі 33,28 млн гривень. Таким чином, було відкинуто рішення суду першої інстанції, що тільки безальтернативне тримання Шуфрича за гратами може забезпечити судовий процес.
Також суд хоче зміною запобіжного заходу врегулювати в "дружньому режимі" скаргу, яку Шуфрич подав до Європейського суду с прав людини. Там він заявив про нібито "надмірне утримання під вартою" - в ізоляторі Служби безпеки України Шуфрич перебуває понад два роки.
ЄСПЛ 4 грудня 2025 року прийняв скаргу до розгляду та повідомив український уряд, що її можливо вирішити в режимі "дружнього врегулювання". Зі свого боку Київський апеляційний суд вважає, що зміна запобіжного заходу може посприяти такому вирішенню питання.
Нагадаємо, що 13 січня 2026 року суд за поданням прокурорів Офісу генпрокурора продовжив тримання під вартою з можливістю виходу під заставу нардепу Шуфричу, якого підозрюють у держзраді. Від моменту затримання суд неодноразово продовжував Шуфричу тримання під вартою.
Шуфрича (депутатська група "Платформа за життя та мир") взяли під варту у вересні 2023 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту у справі про державну зраду - докази були, зокрема за інформацією джерел РБК-Україна, під час обшуків у Шуфрича виявили матеріали зі схемами так званої "автономії" Донецької та Луганської областей.
Нестор Шуфрич є проросійським політиком, представником забороненої ОПЗЖ та до того ж був головою комітету ВР з питань свободи слова. Він є давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука. Також Шуфрича вважають пов'язаним із російським поплічником, агентом Кремля Володимиром Сівковичем.