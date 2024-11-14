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Нардепу Шуфричу снова продлили арест

Четверг 14 ноября 2024 21:23
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Нардепу Шуфричу снова продлили арест Фото: нардеп Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича, которого обвиняют в госизмене. Он останется под арестом до 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Защита нардепа ходатайствовала об изменении меры пресечения и заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано.

"Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. У него есть ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любое предупреждение, чтобы выполнять свои решения", - сказал адвокат.

Также сегодня в Шевченковском суде рассматривали меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича, Вячеслава Черепани. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.

Прокурор в свою очередь возразил.

"Подозрение обосновано, риски не уменьшились. Поэтому меру пресечения содержание под стражей следует продолжать", - сказал он.

Дело Шуфрича

Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста. Его подозревают в госизмене.

По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ России. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.

Также, как сообщали источники, во время обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Меру пресечения для Шуфрича с того времени неоднократно продлевали.

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