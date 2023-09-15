СБУ проводит обыски у Шуфрича

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Силовики пришли к нему домой утром 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают наши источники, Шуфрича подозревают в государственной измене.

Ранее в СМИ сообщали о якобы задержании нардепа, но источник опроверг эту информацию.

Фото: у нардепа Шуфрича дома обыски (РБК-Украина)

Что известно об обысках у Шуфрича?

Кроме того, что одиозный политик Шуфрич известен участием в драках в парламенте также стало известно, что он тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ.

Источники в спецслужбах подчеркнули, что Сивкович координировал работу российской агентуры в Украине. Кроме того, он курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Олега Кулинича, которого задержали в прошлом году.

Так, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из тех, кто распространял прокремлевскую пропаганду в Украине. К примеру, Шуфрич называл нашу страну так называемым "искусственным образованием".

Кто такой Шуфрич?

Нестор Шуфрич является пророссийским политиком, народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ и, к тому же, главой комитета ВР по вопросам свободы слова. Он давний соратник предателя Украины Виктора Медведчука.

Напомним, что в марте прошлого года Шуфрича задержали в Киеве на блокпосте во время попытки сфотографировать блокпост. Но потом его отпустили.

Известно, что 16 мая Шуфрич уезжал из Украины. Но уже 23 мая в СМИ сообщили, что нардеп вернулся обратно.

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