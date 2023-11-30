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Заседание Совета Украина-НАТО и визит Зеленского в Херсон: новости за 29 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

В Брюсселе впервые прошло заседание совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон.

Более детально о том, что произошло в среду, 29 ноября, - в материале РБК-Украина.

В Брюсселе прошло заседание Совета Украина-НАТО: итоги

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран-участниц НАТО подошла к концу. В ее рамках партнеры подтвердили поддержку Украины, а также предоставили рекомендации по вступлению в Альянс.

Более детально об итогах - в материале РБК-Украина

Согласовали цели. Зеленский провел детальное совещание с военными в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября во время своего визита в Херсонскую область провел совещание с военными

"Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. Что касается работы именно на юге. Обсудили, что нужно. Согласовали цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами по поставкам", - отметил глава государства.

Больше тысячи россиян, 32 артсистемы и почти 40 БПЛА. Новые потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных. 

Кроме того, ВСУ уничтожили 39 БПЛА, 32 артсистемы и 27 ББМ.

ВСУ ударили по зданию, где совещались оккупанты. Ликвидированы чиновники армии РФ

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе в Херсонской области во время вражеского совещания. 

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.

Жену Буданова могли отравить мышьяком и ртутью, - источники

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

Россия накануне зимы накопила большой арсенал ракет, - Столтенберг

Недооценивать Россию, которая перевела свою экономику на военные рейки, нельзя. 

Перед зимой Кремль накопил большой арсенал ракет для обстрелов Украины, в частности объектов энергетики, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Враг активизировал штурмы под Авдеевкой и резко усилил обстрелы, - ВСУ

На Авдеевском направлении российские захватчики активизировали штурмовые действия, а также после определенного "затишья" из-за непогоды со вчерашнего дня значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Обращение Зеленского было показано в Крыму. ГУР провело спецоперацию, - источники

Обращение президента Владимира Зеленского было показано в оккупированном Крыму. 

Это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказали РБК-Украина источники в спецслужбах.

 

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