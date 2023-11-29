Жену Буданова могли отравить мышьяком и ртутью, - источники

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

Ранее и Главное управление разведки Минобороны подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.

По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова "отравили через еду".

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Напомним, вчера РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает курс лечения.

Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно.

Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.

Что известно о жене Будановой и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.