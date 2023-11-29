Согласовали цели. Зеленский провел детальное совещание с военными в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 ноября, во время своего визита в Херсонскую область провел совещание с военными. В частности, были согласованы цели для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства и пресс-службу Офиса президента.

Глава государства рассказал, что во время визита в Херсон он обсуждал защиту города и области. При этом местные руководители представили результаты в построении укрытий и планы, которые еще будут реализованы.

"Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. Что касается работы именно на юге. Обсудили, что нужно. Согласовали цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами по поставкам", - отметил Зеленский.

В то же время в Офисе президента уточнили, что президент во время совещания обсуждал оперативную ситуацию на левом берегу Херсонской области, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности.

В частности, речь шла о дополнительных дронах и усилении противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько недель назад стало известно, что украинским военным удалось закрепиться на левобережной части Херсонской области.

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, целями таких действий является контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений на юг.

При этом в Херсонской областной военной администрации допустили, что оккупанты "скоро будут убегать" с левобережья Херсонской области.