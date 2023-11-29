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Обращение Зеленского было показано в Крыму. ГУР провело спецоперацию, - источники

Крым, Среда 29 ноября 2023 22:30
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Обращение Зеленского было показано в Крыму. ГУР провело спецоперацию, - источники Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Ульяна Безпалько

Обращение президента Владимира Зеленского сегодня, 29 ноября, было показано в оккупированном Крыму. Это была спецоперация Главного управления Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Так называемый советник гауляйтера оккупированного Крыма Олег Крючков сообщил об изломе ряда местных интернет-провайдеров.

"Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены", – пояснил он.

Обращение украинского президента показали более чем на 20 каналах оккупантов.

Другие спецоперации Украины

Сегодня сообщалось, что украинские хакеры с помощью СБУ взломали сайт Министерства труда и социальной защиты России. Оттуда было загружено множество секретной информации.

Также украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Крим
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