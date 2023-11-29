Больше тысячи россиян, 32 артсистемы и почти 40 БПЛА. Новые потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 БПЛА, 32 артсистемы и 27 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 327 580 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 5538 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 312 (+27) ед.;
- артиллерийских систем - 7908 (+32) ед.;
- РСЗО - 910 (+3) ед.;
- средства ПВО - 600 (+3) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5944 (+39) ед.;
- крылатые ракеты - 1567 (+2) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 348 (+46) ед.;
- специальная техника - 1121 (+8) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро 29 ноября, украинские военные отразили 16 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств противника.
В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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