ВСУ ударили по зданию, где совещались оккупанты. Ликвидированы чиновники армии РФ
Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе в Херсонской области во время вражеского совещания. Ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление.
"Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.
ВСУ ударили по зданию, где совещались россияне в оккупированной Херсонской области (t.me/sprotyv_official)
Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.
Удар по россиянам в Томкаке
28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Оккупанты тут же стали эвакуировать раненых. Точное количество ликвидированых россиян пока неизвестно.
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