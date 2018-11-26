Засідання Ради Безпеки ООН: онлайн-трансляція

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

У США проходить термінове засідання Ради безпеки ООН

Екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі проходить 26 листопада в Нью-Йорку. Онлайн-трансляція засідання - в матеріалі РБК-Україна.

18:20 Засідання ООН почалося з виступу постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, яка виступила на підтримку суверенітету України і закликала членів Радбезу голосувати проти будь-якого рішення, яке запропонує РФ.

18:15 Рада безпеки ООН почала екстрене засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Керченській протоці. На порядку денному - підтримка миру і безпеки; порушення РФ кордонів.

18:08 У Раді безпеки ООН 5 країн-членів - Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія - закликали Росію звільнити захоплені українські кораблі. Про це йдеться в їх спільній заяві, оприлюдненій представництвом Франції при ООН в Нью-Йорку.

Що буде обговорюватися на засіданні РБ ООН

Проведення екстреного засідання Радбезу ООН ініціювали в США після атаки 25 листопада російськими військовими трьох українських кораблів ВМС в Керченській протоці.

Постійний представник США при ООН Ніки Хейлі повідомила, що засідання Ради безпеки ООН відбудеться об 11:00 26 листопада 2018 (18:00 за Києвом). На брифінг буде винесено питання щодо агресивних і провокаційних дій РФ в Азовському морі.

За дорученням Петра Порошенка, представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Радбезу ООН з вимогою скликати екстрене засідання.

Також запит на проведення термінового брифінгу по ситуації в Азовському морі зробив і представник РФ при ООН.

Міжнародна реакція на конфлікт в Азовському морі

Із засудженням російської агресії виступили представники ряду європейських країн і США. Так, різко відреагував на події в Азовському морі спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер. Він зазначив, що Росія протаранила український корабель, який мирно рухався до українського порту, і при цьому звинуватила в провокації Україну.

Президент Європейської ради Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії і ескалації ситуації. Він заявив, що Європейська рада повністю підтримує Україну.

Представники Канади, Естонії, Франції вимагають від РФ звільнити моряків і повернути захоплені кораблі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що буде робити все для деескалації.

Петро Поршенко і генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонні переговори і домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.