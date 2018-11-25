Провокации РФ в Азовском море: Украина обратилась в Совбез ООН

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Представитель Украины при ООН получил соответствующее поручение от президента Порошенко

Украина обращается к Совету безопасности ООН в связи с провокациями Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, соответствующее поручение поступило от президента Украины Петра Порошенко.

"По поручению президента Порошенко немедленно обращаемся к Совету безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями", - написал Ельченко в Twitter.

Напомним, российские корабли и катера начали преследование корабельной группы ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По словам Командующего ВСМ Украины Игоря Воронченко, катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ.