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Провокации РФ в Азовском море: Украина обратилась в Совбез ООН

Новости » Политика    25.11.2018 - 20:23
Провокации РФ в Азовском море: Украина обратилась в Совбез ООН
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Представитель Украины при ООН получил соответствующее поручение от президента Порошенко

Украина обращается к Совету безопасности ООН в связи с провокациями Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, соответствующее поручение поступило от президента Украины Петра Порошенко.

"По поручению президента Порошенко немедленно обращаемся к Совету безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями", - написал Ельченко в Twitter.

Провокации РФ в Азовском море: Украина обратилась в Совбез ООН

Напомним, российские корабли и катера начали преследование корабельной группы ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия

По словам Командующего ВСМ Украины Игоря Воронченко, катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ.

РФ угрожает применить оружие против украинских кораблей в Керченском проливе Командующий ВМС заявил, что украинские катера готовы к высадке российского десанта
Новости Украины ООНАзовское море
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