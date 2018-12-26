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Засідання у справі Вишинського знову перенесли

Новини » Політика    26.12.2018 - 18:33
Засідання у справі Вишинського знову перенесли
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

На засіданні адвокати і сам Вишинський наполягали на упередженість судді

У Херсонському міському суді перенесли на 27 грудня засідання щодо продовження арешту головному редактору "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, на засіданні адвокати і сам Вишинський наполягали на упередженості судді Галини Радченко і висловлювали сумніви в її об'єктивності.

Однак, сторона звинувачення заявила про бажання захисту затягнути розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу Вишинському.

Суддя Ярослав Мусулевский відмовив у відводі судді Галини Радченко. Таким чином, розглядати клопотання про продовження запобіжного заходу Вишинському буде суддя Радченко.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні поточного року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ та обрано запобіжний захід. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

1 листопада Херсонський міський суд продовжив Вишинському запобіжний захід до 28 грудня.

11 грудня Херсонський міський залишив під вартою Кирила Вишинського до 28 грудня включно.

 

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