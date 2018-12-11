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Суд в Херсоне оставил под арестом Вышинского

Новости » Общество    11.12.2018 - 18:48
Суд в Херсоне оставил под арестом Вышинского
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под стражей до 28 декабря

Херсонский апелляционный суд сегодня, 11 декабря, оставил под стражей подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина"​ Кирилла Вышинского до 28 декабря включительно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Такое решение на заседании приняла коллегия судей, оставив решение Херсонского городского суда без изменений.

"Насколько стороне защиты известно, дальше орган досудебного расследования планирует продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. А потом, я думаю, мы перейдем к рассмотрению дела по сути", - сообщил один из адвокатов Кирилла Вышинского Игорь Мокин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского. При этом позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения Вышинского не является "темой для обмена". 

Отметим, 1 ноября Херсонский городской суд продлил Вышинскому меру пресечения до 28 декабря.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае текущего года, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена) УКУ и избрана мера пресечения. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

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