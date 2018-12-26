Заседание по делу Вышинского снова перенесли

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

На заседании адвокаты и сам Вышинский настаивали на предвзятости судьи

В Херсонском городском суде перенесли на 27 декабря заседание по продлению ареста главного редактора "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, на заседании адвокаты и сам Вышинский настаивали на предвзятости судьи Галины Радченко и высказывали сомнения в ее объективности.

Однако, сторона обвинения заявила о желании защиты затянуть рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Вышинскому.

Судья Ярослав Мусулевский отказал в отводе судьи Галины Радченко. Таким образом, рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Вышинскому будет судья Радченко.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае текущего года, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена) УКУ и избрана мера пресечения. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

1 ноября Херсонский городской суд продлил Вышинскому меру пресечения до 28 декабря.

11 декабря Херсонский городской оставил под стражей Кирилла Вышинского до 28 декабря включительно.