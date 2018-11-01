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Главе "РИА Новости-Украина" Вышинскому продлили арест

Новости » Общество    01.11.2018 - 14:50
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Вышинскому продлили арест до 28 декабря

Херсонский городской суд сегодня, 1 ноября, удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым о продлении срока меры пресечения подозреваемому в госизмене главе "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому на 2 месяца - до 28 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сторона обвинения объяснила продление срока меры пресечения тем, что еще ожидаются результаты судебно-лингвистических экспертиз. По словам прокурора Валерия Хараима, 30 октября срок досудебного расследования по делу Вышинского продлен до 16 января 2019 года.

Сторона защиты ходатайствовала отпустить Вышинского под личное поручительство адвоката Андрея Доманского. Защитники Вышинского намерены подавать апелляцию на решение Херсонского городского суда, а также в дальнейшем ходатайствовать о смене меры пресечения.

Напомним, Херсонский апелляционный суд 23 октября отказал в удовлетворении жалобы защиты Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября. Ранее СБУ сообщила, что по Вышинскому готовятся новые подозрения. В частности, СБУ готовит новые подозрения другим фигурантам по делу Вышинского.

Вышинскому ранее было сообщено еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.

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