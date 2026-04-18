Выросли почти вдвое: кому в Украине больше всего подняли зарплаты за последний год

В Украине за последний год существенно выросли зарплаты в ряде профессий - в некоторых случаях почти вдвое. Наибольший прирост зафиксирован в сферах рекламы, торговли и строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Главное: Рекордсмены года: За последний год медианные зарплаты больше всего выросли у копирайтеров - на 96%, и супервайзеров в торговле - на 64%.

Где зарплаты выросли больше всего за год

По данным исследования, в период с марта 2025 по март 2026 года медианные зарплаты выросли от 31% до 96%. Наибольшее повышение получили копирайтеры в сфере рекламы, дизайна и PR: их зарплата выросла почти вдвое - с 12 500 до 24 500 гривен (+96%).

В тройку лидеров также вошли:

у супервайзеров в торговле зарплаты выросли на 64% - до 45 000 гривен ;

; аудитор в сфере бухгалтерии - на 45%, до 27 500 гривен.

Среди рабочих и технических профессий:

подсобник в производстве - до 30 000 гривен (41%);

(41%); товаровед - до 25 000 гривен (+39%);

(+39%); сантехник - до 40 500 гривен (+35%);

(+35%); рихтовщик - до 60 000 гривен (+33%).

Также рост зафиксирован в сфере услуг:

косметолог - до 26 250 гривен (+31%);

(+31%); менеджер по работе с клиентами - до 27 500 гривен (+31%);

(+31%); каменщик - до 58 750 гривен (+31%).

Как изменились зарплаты за время большой войны

Еще более показательна динамика за последние четыре года - с начала полномасштабного вторжения. В некоторых профессиях зарплаты выросли в 2-4 раза.

Наибольший прирост показали:

аниматор - почти в 4 раза (с 5 000 до 19 500 гривен );

); косметолог - в 3,7 раза (до 26 250 гривен );

); фотограф - в 3 раза (до 27 250 гривен).

Существенно выросли доходы и в строительной сфере:

сантехник - в 3,2 раза (до 40 500 гривен );

); разнорабочий - в 3,1 раза (до 25 375 гривен );

); маляр - в 3 раза (до 45 000 гривен );

); плиточник - в 2,9 раза (до 50 000 гривен );

); штукатур - в 2,8 раза (до 70 000 гривен );

); строитель - в 2,5 раза (до 45 000 гривен).

Также в десятке - стоматологи, где зарплаты выросли в 2,4 раза - до 40 000 гривен.

Где зарплаты растут медленнее

В то же время не все профессии демонстрируют одинаковую динамику. Медленнее всего растут доходы в сфере ухода и сервиса: