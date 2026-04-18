Выросли почти вдвое: кому в Украине больше всего подняли зарплаты за последний год
В Украине за последний год существенно выросли зарплаты в ряде профессий - в некоторых случаях почти вдвое. Наибольший прирост зафиксирован в сферах рекламы, торговли и строительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- Рекордсмены года: За последний год медианные зарплаты больше всего выросли у копирайтеров - на 96%, и супервайзеров в торговле - на 64%.
- Динамика войны: С 2022 года доходы аниматоров выросли почти в 4 раза, а косметологов - в 3,7 раза.
- Строительный бум: Сфера строительства демонстрирует стабильный рост; штукатуры сейчас зарабатывают до 70 000 гривен, а каменщики - до 58 750 гривен.
- Технические специалисты: Существенно выросли доходы рихтовщиков и сантехников.
- Медицинский сектор: Стоматологи вошли в десятку лидеров с ростом доходов в 2,4 раза.
- Самый медленный рост: Наименьшие темпы повышения зарплат зафиксированы у нянь, домработниц и сторожей.
Где зарплаты выросли больше всего за год
По данным исследования, в период с марта 2025 по март 2026 года медианные зарплаты выросли от 31% до 96%. Наибольшее повышение получили копирайтеры в сфере рекламы, дизайна и PR: их зарплата выросла почти вдвое - с 12 500 до 24 500 гривен (+96%).
В тройку лидеров также вошли:
- у супервайзеров в торговле зарплаты выросли на 64% - до 45 000 гривен;
- аудитор в сфере бухгалтерии - на 45%, до 27 500 гривен.
Среди рабочих и технических профессий:
- подсобник в производстве - до 30 000 гривен (41%);
- товаровед - до 25 000 гривен (+39%);
- сантехник - до 40 500 гривен (+35%);
- рихтовщик - до 60 000 гривен (+33%).
Также рост зафиксирован в сфере услуг:
- косметолог - до 26 250 гривен (+31%);
- менеджер по работе с клиентами - до 27 500 гривен (+31%);
- каменщик - до 58 750 гривен (+31%).
Как изменились зарплаты за время большой войны
Еще более показательна динамика за последние четыре года - с начала полномасштабного вторжения. В некоторых профессиях зарплаты выросли в 2-4 раза.
Наибольший прирост показали:
- аниматор - почти в 4 раза (с 5 000 до 19 500 гривен);
- косметолог - в 3,7 раза (до 26 250 гривен);
- фотограф - в 3 раза (до 27 250 гривен).
Существенно выросли доходы и в строительной сфере:
- сантехник - в 3,2 раза (до 40 500 гривен);
- разнорабочий - в 3,1 раза (до 25 375 гривен);
- маляр - в 3 раза (до 45 000 гривен);
- плиточник - в 2,9 раза (до 50 000 гривен);
- штукатур - в 2,8 раза (до 70 000 гривен);
- строитель - в 2,5 раза (до 45 000 гривен).
Также в десятке - стоматологи, где зарплаты выросли в 2,4 раза - до 40 000 гривен.
Где зарплаты растут медленнее
В то же время не все профессии демонстрируют одинаковую динамику. Медленнее всего растут доходы в сфере ухода и сервиса:
- няни - только в 1,2 раза;
- домработницы - в 1,4 раза;
- сторожа - в 1,5 раза.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине резко растет спрос на дистанционную работу и гибкий график. Количество откликов на такие вакансии увеличилось, особенно в сфере торговли и рабочих профессиях. В то же время работодатели постепенно расширяют количество "гибких" вакансий, реагируя на запрос кандидатов.
Также мы писали, что в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях, иногда до более 60 тыс. гривен, однако общее количество вакансий сократилось. Рынок остается неравномерным: в простых профессиях высокая конкуренция, тогда как квалифицированных специалистов (электриков, сантехников и т.д.) наоборот не хватает.