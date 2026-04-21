Работа из дома и зарплата до 26 тысяч: за какие вакансии в Украине самая ожесточенная борьба
В Украине растет конкуренция за вакансии, особенно в сферах, связанных с онлайн-работой и коммуникациями. Больше всего кандидатов претендуют на должности копирайтеров, операторов чата и менеджеров интернет-магазинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- Самая большая конкуренция: В марте 2026 года первое место по популярности среди кандидатов заняли копирайтеры.
- Фавориты на дистанционке: Также в топ вошли операторы чата и менеджеры интернет-магазинов.
- Динамика зарплат: В наиболее конкурентных сферах оплата труда выросла до 22 500 - 26 000 гривен.
- Причина спроса: Украинцы массово ищут возможность работать удаленно, что делает онлайн-сферы наиболее перегруженными кандидатами.
- Изменения за год: Копирайтеры совершили рывок с 4-го на 1-е место рейтинга, подвинув традиционных лидеров рынка e-commerce.
- Другие вакансии: Высокий ажиотаж сохраняется и в категориях для начинающих, а также среди упаковщиков и администраторов.
Какие вакансии самые популярные
По данным исследования, наибольшее количество откликов на одно объявление в марте 2026 года получили:
- копирайтер - 79 откликов (медианная зарплата 24 500 гривен);
- оператор чата - 55 откликов (26 000 гривен);
- менеджер интернет-магазина - 42 отклика (22 500 гривен).
Эти профессии объединяет возможность работать дистанционно, что и объясняет высокий интерес со стороны соискателей.
Где еще высокая конкуренция
Активно откликаются украинцы и на вакансии для начала карьеры. В этой категории показатель составляет в среднем 23 отклика на одно объявление при зарплате около 24 700 гривен.
Также популярными остаются вакансии в сфере рекламы и дизайна:
- промоутер - 17 откликов (15 000 гривен);
- контент-менеджер - 15 откликов (20 000 гривен);
- SMM-менеджер - 14 отзывов (22 500 гривен).
Среди других востребованных позиций:
- упаковщик - 17 отзывов (22 500 гривен);
- администратор - 14 отзывов (20 150 гривен);
- репетитор, диспетчер и разнорабочий - около 13 отзывов на вакансию.
Что изменилось за год
По сравнению с 2025 годом, структура популярных вакансий почти не изменилась. Тогда также лидировали профессии в сфере онлайн-обслуживания.
Впрочем, произошли определенные изменения в рейтинге:
- в 2025 году первое место занимал менеджер интернет-магазина;
- второе - SMM-менеджер;
- третье - упаковщик;
- копирайтер был лишь четвертым.
В 2026 году именно копирайтеры вышли на первое место по уровню конкуренции.
Аналитики отмечают, что спрос на удаленную работу продолжает расти. Именно поэтому наибольшая конкуренция наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.
В то же время зарплаты в этих категориях также выросли - сейчас они составляют в среднем 20-25 тысяч гривен, тогда как еще год назад не превышали 20 тысяч.
