Суд в Іспанії залишив Шарія на волі: відпустив під підписку про невиїзд

Іспанський суд залишив на волі проросійського блогера Анатолія Шарія. Його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

"Калама погодився на цей захід за запитом прокуратури, враховуючи, що необхідні бюджети не збігаються з постановою про тимчасову в'язницю і беручи до уваги Походження підсудного", - йдеться в повідомленні.

Також у нього забрали паспорт і наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого до його помешкання суду.

Ці заходи перестануть діяти через місяць, якщо Україна до цього часу "офіційно не подасть запит про екстрадицію".