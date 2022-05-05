Суд в Іспанії залишив Шарія на волі: відпустив під підписку про невиїзд
Іспанський суд залишив на волі проросійського блогера Анатолія Шарія. Його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
"Калама погодився на цей захід за запитом прокуратури, враховуючи, що необхідні бюджети не збігаються з постановою про тимчасову в'язницю і беручи до уваги Походження підсудного", - йдеться в повідомленні.
Також у нього забрали паспорт і наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого до його помешкання суду.
Ці заходи перестануть діяти через місяць, якщо Україна до цього часу "офіційно не подасть запит про екстрадицію".
Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Шарія затримали в місті Таррагона вчора, 4 травня, на підставі міжнародного ордера на арешт.
Служба безпеки України сьогодні вранці заявила про затримання блогера в результаті багаторівневої спецоперації у взаємодії з міжнародними правоохоронними органами. Йому інкримінують державну зраду і дискримінацію, за даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.
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