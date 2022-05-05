"Це недопустимо". Лукашенко проти застосування ядерної зброї в Україні

"Абсолютно вважаю застосування ядерної зброї неприпустимим. Це ж ще тому, що це поряд з нами. Ми тут, ми не за океаном, як США. Це тому ще неприпустимо. Але неприпустимо і тому, що це може взагалі нашу земну кульку з орбіти зірвати і ми полетимо невідомо куди. Тому це є неприпустимим", - заявив самопроголошений лідер РБ.

Також Лукашенко зазначив, що про те, чи може РФ скористатися ядерною зброєю, чи ні, треба питати не його, а російських чиновників.

"Швидше за все, він (Путін - ред.) не хоче глобального зіткнення з НАТО. Скористайтеся цим та зробіть усе, щоб цього не було", - додав диктатор.