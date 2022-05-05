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"Операція затягнулася". Лукашенко висловився про війну Росії проти України

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Мінськ, Четвер 05 травня 2022 15:26
"Операція затягнулася". Лукашенко висловився про війну Росії проти України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України затягнулася. Але не може оцінювати, чи йде вона за планом Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для AP.

Зокрема, Лукашенко заявив, що проти застосування російської ядерної зброї в Україні, однак не уточнив, чи є у президента Росії Володимира Путіна такі плани. На його думку, Москва пішла на вторгнення в тому числі з території Білорусі нібито тому, що Київ її провокував.

"Але я не настільки занурений в цю проблему, щоб сказати, за планом там у них йде у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз підкреслюю: я відчуваю це так, що операція ця затягнулася", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну на заході, оскільки знає, хто йому буде протистояти.

За даними української розвідки, російське вторгнення в Україну може тривати до осені.

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