"Питання справедливості". В ЄС підготують ідеї щодо передачі російських активів Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель доручив юридичній службі підготувати ідеї, щоб знайти рішення тому, як передати Україні заморожені російські активи. Але треба готуватися до того, що це питання потребує часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Росія є відповідальною за вторгнення в Україну, тому вона повинна заплатити за це.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, а й зробити можливим їх конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни (України, - ред.)", - зазначив Мішель.

Разом з тим він підкреслив, що юридичний рівень цього питання не такий простий, оскільки в ЄС діє 27 правових систем і в багатьох країнах потрібно буде рішення суду.

"Це важкий і довгий процес. Але вже я доручив юридичній службі Євроради підготувати деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке полегшило б і зробило можливим конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або іншими країнами світу", - сказав він.

Мішель додав, що конфісковані кошти повинні бути доступні для української влади.

"На мій погляд, це питання справедливості, не тільки заморозити активи, але і їх конфіскація, щоб зробити ці гроші доступними для української влади для всіх цих цілей, які я згадав, особливо для відновлення країни. Це - питання справедливості", - зазначив він.