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Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної": що це означає

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Четвер 05 травня 2022 15:10
Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної": що це означає Фото: Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт відомства Британії.

Що означає позбавити статусу “визнаної біржі”?

Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. Водночас існуючі інвестиції будуть й надалі захищені.

“Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде”, - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

Загалом, статус визнаної фондової біржі, є класифікацією, яка присвоюється Управлінням з податкових митних зборів Великобританії з метою оподаткування. Усі цінні папери, які торгуються на біржі, мають податкові пільги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія, у відповідь на вторгнення Росії на територію України, планувала позбавити Московську біржу статусу визнаної фондової біржі.

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