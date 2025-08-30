В Запорожье резко возросло количество пострадавших, город атаковали 7 ракет и дроны
В результате ночной комбинированной атаки, количество пострадавших в Запорожье существенно возросло. Среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Полицию Запорожской области.
По состоянию на 06:33 в городе зафиксированы 16 раненых, в том числе двое детей.
"Восемь человек госпитализированы - среди них двое детей - десятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.
Он добавил, что враг атаковал областной центр "Шахедами" и ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб.
Федоров также обнародовал фото последствий обстрела.
Фото: начальник Запорожской ОГА Иван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
В Полиции Запорожской области отметили, что 30 августа в период с 01:46 до 04:05 оккупанты атаковали Запорожье 7 ракетами (тип устанавливается) и 6 БПЛА (предварительно, типа Shahed).
"Попадания пришлись по объектам инфраструктуры, территориям частных домовладений и вблизи многоквартирных домов", - говорится в сообщении правоохранителей.
На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города.
Фото: Полиция Запорожской области (facebook.com/vkgunpzp)
Обновлено 07:10
Иван Федоров сообщил, что в результате атак россиян на Запорожье и Запорожский район минувшей ночью, в целом один человек погиб, и еще 21 получили ранения.
Согласно его данным, в течение суток оккупанты нанесли 613 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Из них - 7 ракетных ударов по Запорожью.
Обновлено 07:15
По информации Федорова, в результате ночных ударов россиян по Запорожью ранены уже 22 человека.
"Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет. Эта атака унесла жизнь одного человека", - добавил глава Запорожской ОВА.
Ночная комбинированная атака РФ по Украине
В ночь на 30 августа российские террористы совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.
Главными целями удара были Запорожье, Днепр, Павлоград, Черкассы, Волынская область и другие западные регионы страны.
В Запорожье сообщалось о как минимум 12 прилетах, повреждены здания предприятий.
По данным спасателей, в Запорожье зафиксировано попадание в пятиэтажные и частные жилые дома, в местах прилетов вспыхнул пожар.
