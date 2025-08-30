В Запорожье по меньшей мере 12 прилетов: повреждены дома и здания предприятий

Фото: один из разрушенных частных домов в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Российские оккупанты с самой ночи и утра, 30 августа, атаковали Запорожье. В городе уже по меньшей мере 12 прилетов, пожары, повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий: не менее 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки", - говорится в сообщении в 05:14. Федоров уточнил, что на местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Относительно других последствий атаки - они устанавливаются. Кроме того, в ОВА показали видео последствий поврежденной многоэтажки.