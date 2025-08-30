ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих, місто атакували 7 ракет і дрони

Субота 30 серпня 2025 07:00
UA EN RU
У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих, місто атакували 7 ракет і дрони
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічної комбінованої атаки, кількість постраждалих у Запоріжжі суттєво зросла. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Поліцію Запорізької області.

Станом на 06:33 у місті зафіксовано 16 поранених, зокрема двоє дітей.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Він додав, що ворог атакував обласний центр "Шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

Федоров також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

Фото: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

У Поліції Запорізької області зазначили, що 30 серпня в період з 01:46 до 04:05 окупанти атакували Запоріжжя 7 ракетами (тип встановлюється) і 6 БпЛА (попередньо, типу Shahed).

"Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Фото: Поліція Запорізької області (facebook.com/vkgunpzp)

Оновлено 07:10

Іван Федоров повідомив, що внаслідок атак росіян на Запоріжжя та Запорізький район минулої ночі, загалом одна людина загинула і 21 зазнала поранень.

За його даними, впродовж доби окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. З них - 7 ракетних ударів по Запоріжжю.

Оновлено 07:15

За інформацією Федорова, через нічні удари росіян по Запоріжжю поранено вже 22 людини.

"Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Ця атака забрала життя однієї людини", - додав начальник Запорізької ОВА.

Нічна комбінована атака РФ по Україні

В ніч на 30 серпня російські терористи вчинили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

Головними цілями удару були Запоріжжя, Дніпро, Павлоград, Черкаси, Волинська область та інші західні регіони країни.

У Запоріжжі повідомлялося про як мінімум 12 прильотів, пошкоджені будівлі підприємств.

За даними рятувальників, у Запоріжжі зафіксовано влучання у п’ятиповерхові та приватні житлові будинки, в місцях прильотів спалахнула пожежа.

Детальніше про масований обстріл цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим