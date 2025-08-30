ua en ru
Атака на Запорожье: в городе повреждены дома, есть погибший

Запорожье, Суббота 30 августа 2025 06:11
UA EN RU
Атака на Запорожье: в городе повреждены дома, есть погибший Фото: россияне убили человека во время атаки на Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 30 августа российские террористы совершили комбинированную атаку дронами и ракетами на Запорожье. В результате ударов один человек погиб, шестеро были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы города.

Спасатели также обнародовали фото последствий вражеских попаданий.

Массированный воздушный удар РФ

Ночью российские террористы обстреляли Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Одной из целей атаки был город Запорожье. Враг ударил по областному центру дронами и крылатыми ракетами. Взрывной волной повреждены жилые дома, на месте ударов вспыхнули пожары.

Подробнее о массированном обстреле этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

