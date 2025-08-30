Атака на Запорожье: в городе повреждены дома, есть погибший

В ночь на 30 августа российские террористы совершили комбинированную атаку дронами и ракетами на Запорожье. В результате ударов один человек погиб, шестеро были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы города.

Спасатели также обнародовали фото последствий вражеских попаданий.