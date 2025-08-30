Атака на Запорожье: в городе повреждены дома, есть погибший
В ночь на 30 августа российские террористы совершили комбинированную атаку дронами и ракетами на Запорожье. В результате ударов один человек погиб, шестеро были спасены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки", - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.
На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы города.
Спасатели также обнародовали фото последствий вражеских попаданий.
Массированный воздушный удар РФ
Ночью российские террористы обстреляли Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Одной из целей атаки был город Запорожье. Враг ударил по областному центру дронами и крылатыми ракетами. Взрывной волной повреждены жилые дома, на месте ударов вспыхнули пожары.
