Взрывы в Луцке, Запорожье, Днепре и не только: первые последствия атаки РФ
В ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Взрывы были слышны Луцке, Днепре, Запорожье и многих других городах, и уже есть первые последствия.
РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.
Главное:
- Россияне запустили дроны и "Калибры"
- Днепр и область массированно атаковали ракеты и дроны
- В Запорожье после взрывов проблемы со светом
Массированная атака дронами и дополнение ракетами
Начиная с вечера, 29 августа, россияне запустили по Украине ударные дроны. Первые фиксации начались в 17:48 в Сумской области. Далее - сигнал тревоги начал распространяться и ночью тревогу объявили уже почти по всей Украине.
В общем, за это время звуки взрывов были слышны по меньшей мере в Харькове, Чернигове, Черкассах, Киеве, Днепре, Запорожье, Луцке, Ивано-Франковске и даже во Львовской области.
Примерно в 4 утра Воздушные силы ВСУ проинформировали, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Позже стало известно, что они летят в направлении Днепра и Запорожья, после чего были слышны взрывы.
Первые последствия атаки - есть проблемы со светом
Сейчас есть первые данные только по последним двум городам - Днепру и Запорожью.
Днепр
В частности, глава Днепропетровской ОГА подтвердил массированную атаку россиян по областному центру и городу Павлоград.
"Область под массированной атакой. Раздаются взрывы. Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем. Угроза сохраняется. Будьте в безопасном месте до отбоя", - говорится в сообщении в 04:09.
Также ряд Telegram-каналов писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет. Однако официальных подтверждений пока нет.
Запорожье
В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил, что проблемы со светом есть в городе Запорожье.
"В Запорожье на некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - написал он в 03:58.
Позже Федоров добавил, что в результате массированной атаки РФ - в Запорожье разрушен частный дом. Информация о пострадавших пока уточняется.
Относительно других городов, информации о последствиях обстрелов или успешной работе ПВО - пока не было.
Массированные атаки РФ
Напомним, что периодически россияне осуществляют комбинированную атаку по Украине. Враг в такие ночи применяет для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.
Обычно противник совершал такие действия раз в несколько недель. Однако последняя массированная атака была всего два дня назад, в ночь на 28 августа.
В тот день основной целью врага стал Киев. Это был один из самых масштабных обстрелов РФ по столице.
В результате атаки в городе было много повреждений, пожаров, а также погибли 25 человек, и еще десятки пострадали.
Подробнее о последствиях обстрела столицы - читайте в материале РБК-Украина.