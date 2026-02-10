ua en ru
В Запорожье был "прилет" возле детсада, здание повреждено

Запорожье, Вторник 10 февраля 2026 17:06
UA EN RU
В Запорожье был "прилет" возле детсада, здание повреждено Фото: россияне ударили по детсаду в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 10 февраля, днем атаковали Запорожье. В результате удара повреждено здание детсада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

Читайте также: Россия наглеет, бандитов надо поставить на место: Зеленский об ударе по детсаду в Харькове

Он отметил, что здание детсада было повреждено взрывной волной - там выбиты окна, также задело помещения на территории.

"На счастье, никто не пострадал - дети и воспитатели были в укрытии", - сказал Федоров.

Также, по его словам, были повреждены многоэтажки, которые находятся неподалеку.

До этого глава Запорожской ОВА предупреждал, что над Запорожьем зафиксировали российские ударные дроны. Они летели в сторону местно

Также он заявлял об угрозе баллистики для Запорожской области.

Удар по Харькову

Напомним, в октябре прошлого года российская армия совершила массированную атаку ударными дронами на Харьков. Один из беспилотников попал в частный детский сад в Холодногорском районе города.

В результате удара на месте вспыхнул пожар, а все дети были эвакуированы из здания. По данным местных властей, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди которых мужчина и женщина в тяжелом состоянии с ожогами.

