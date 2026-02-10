ua en ru
У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена

Запоріжжя, Вівторок 10 лютого 2026 17:06
У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена Фото: росіяни вдарили по дитсадку у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 10 лютого, вдень атакували Запоріжжя. Унаслідок удару пошкоджено будівлю дитсадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

Читайте також: Росія нахабніє, бандитів треба поставити на місце: Зеленський про удар по дитсадку в Харкові

Він зазначив, що будівлю дитсадка було пошкоджено вибуховою хвилею - там вибито вікна, також зачепило приміщення на території.

"На щастя, ніхто не постраждав - діти та вихователі були в укритті", - сказав Федоров.

Також, за його словами, було пошкоджено багатоповерхівки, які розташовані неподалік.

До цього голова Запорізької ОВА попереджав, що над Запоріжжям зафіксували російські ударні дрони. Вони летіли в бік місцево

Також він заявляв про загрозу балістики для Запорізької області.

Удар по Харкову

Нагадаємо, у жовтні минулого року російська армія здійснила масовану атаку ударними дронами на Харків. Один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок у Холодногірському районі міста.

Унаслідок удару на місці спалахнула пожежа, а всі діти були евакуйовані з будівлі. За даними місцевої влади, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед яких чоловік і жінка у важкому стані з опіками.

