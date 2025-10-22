Россияне ударили по детсаду в Харькове, среди раненых - дети
Российская армия утром среды, 22 октября, атаковала частный детский сад в городе Харьков. Есть раненые дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.
Терехов уточнил, что по состоянию на 11:20 все дети были эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается.
В то же время, председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове ужеизвестно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.
"По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте. Информация обновляется", - сообщил он.
Однако есть ли среди пострадавших дети Синегубов не уточнил.
Обновлено в 11:30
Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову.
Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина - в тяжелом состоянии с ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.
В то же время Терехов уточнил, что всего известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.
Обстрел Харькова 22 октября
Напомним, сегодня Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.
"Зафиксировано попадание в Ходногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.
Комбинированный удар по Украине 22 октября
В ночь на сегодняшнее утро Россия осуществила новую массированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны. Под удар попали несколько районов столицы.
В Днепровском районе из-за попадания возник пожар в 16-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 жителей, среди которых были дети. Под завалами нашли тела двух погибших. В Дарницком районе дрон попал в 17-этажку. Огонь охватил шесть этажей - с 11-го по 16-й. Из дома эвакуировали 15 человек.
Последствия ударов зафиксированы и на Киевщине: в Броварском районе погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще двое получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам со срочным заявлением. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские разговоры о дипломатии ничего не стоят, пока руководство РФ не почувствует реальных последствий своих действий.
Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.