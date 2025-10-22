ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по детсаду в Харькове, среди раненых - дети

Харьков, Среда 22 октября 2025 11:15
UA EN RU
Россияне ударили по детсаду в Харькове, среди раненых - дети Иллюстративное фото: россияне ударили по детсаду в Харькове (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром среды, 22 октября, атаковала частный детский сад в городе Харьков. Есть раненые дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.

Терехов уточнил, что по состоянию на 11:20 все дети были эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается.

В то же время, председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове ужеизвестно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

"По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте. Информация обновляется", - сообщил он.

Однако есть ли среди пострадавших дети Синегубов не уточнил.

Обновлено в 11:30

Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову.

Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина - в тяжелом состоянии с ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В то же время Терехов уточнил, что всего известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.

Обстрел Харькова 22 октября

Напомним, сегодня Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.

"Зафиксировано попадание в Ходногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.

Комбинированный удар по Украине 22 октября

В ночь на сегодняшнее утро Россия осуществила новую массированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны. Под удар попали несколько районов столицы.

В Днепровском районе из-за попадания возник пожар в 16-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 жителей, среди которых были дети. Под завалами нашли тела двух погибших. В Дарницком районе дрон попал в 17-этажку. Огонь охватил шесть этажей - с 11-го по 16-й. Из дома эвакуировали 15 человек.

Последствия ударов зафиксированы и на Киевщине: в Броварском районе погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще двое получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам со срочным заявлением. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские разговоры о дипломатии ничего не стоят, пока руководство РФ не почувствует реальных последствий своих действий.

Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Дети
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию