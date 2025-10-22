Россияне ударили по детсаду в Харькове, среди раненых - дети

Российская армия утром среды, 22 октября, атаковала частный детский сад в городе Харьков. Есть раненые дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.

Терехов уточнил, что по состоянию на 11:20 все дети были эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается.

В то же время, председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове ужеизвестно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

"По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте. Информация обновляется", - сообщил он.

Однако есть ли среди пострадавших дети Синегубов не уточнил.

Обновлено в 11:30

Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову.

Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина - в тяжелом состоянии с ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В то же время Терехов уточнил, что всего известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.

Обстрел Харькова 22 октября

Напомним, сегодня Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.

"Зафиксировано попадание в Ходногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.