Россия наглеет, бандитов надо поставить на место: Зеленский об ударе по детсаду в Харькове
Российский дрон ударил по детскому саду в Харькове после ночной массированной атаки. Погиб мужчина, семь человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным", - пояснил президент.
По его словам, по состоянию на сейчас семь человек пострадали и им оказывается медицинская помощь.
"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду.
"Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - подчеркнул он.
Подробнее об ударе по детскому саду в Харькове, можно узнать в материале РБК-Украина.
Массированная атака на Киев и регионы Украины
В ночь на 22 октября Россия снова атаковала Киев и Украину дронами и ракетами. С пяти утра в столице раздавались взрывы.
Последствия зафиксированы по меньшей мере в четырех районах. На местах работают спасатели и медики.
По предварительной информации, в результате атаки погибли люди, среди раненых двухлетний ребенок. В нескольких домах повреждены квартиры, зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Заметим, что спасатели показали фото последствий вражеской атаки на столицу. А Зеленский отреагировал на удар по столице и обратился к партнерам.
Под вражеским огнем оказались и другие регионы. В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.
Подробнее обо всех последствиях российского обстрела по состоянию на утро, можно узнать в материале РБК-Украина.