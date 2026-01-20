ua en ru
Удар РФ по Киеву: без света остались более 335 тысяч абонентов, часть уже запитали

Вторник 20 января 2026 10:55
UA EN RU
Удар РФ по Киеву: без света остались более 335 тысяч абонентов, часть уже запитали Фото: в Киеве без света остались более 335 тысяч абонентов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы без электроснабжения оставались более 335 тысяч киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании отметили, что по состоянию на 10:00 утра электроснабжение уже восстановили в 162 тысячах домов, еще 173 тысячи семей в Киеве временно остаются без света.

"Работаем непрерывно, чтобы оживить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома киевлян. Напомним также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют", - добавили в ДТЭК.

Ночной удар россиян по Украине 20 января

В ночь на 20 января Россия снова атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В нескольких районах города прогремели мощные взрывы, из-за чего возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

После обстрела столичные власти были вынуждены внести изменения в графики движения на отдельных ветках метро. Это связано с последствиями атаки и перебоями с подачей электроэнергии, которые повлияли на работу поездов.

На утро после ночного комбинированного удара без тепла в Киеве остаются 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города. Также сообщается об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую доставили в больницу.

Кроме того, в ночь на 20 января российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также были повреждены автозаправочные станции.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

ДТЭК Киев Обстрел Киева
