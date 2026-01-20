ua en ru
Киев остался без воды из-за обстрелов: где самая сложная ситуация

Вторник 20 января 2026 11:07
Киев остался без воды из-за обстрелов: где самая сложная ситуация Фото: В Киеве проблемы с водоснабжением 20 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве из-за вражеских обстрелов обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, в результате чего водоснабжение отсутствует или подается с пониженным давлением в большинстве районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".

Сейчас водоснабжение полностью отсутствует почти на всей Левобережной части столицы, в частности в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Жилой массив Троещина получает воду с пониженным давлением.

На пониженном давлении остаются водопроводные сети в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах. В Печерском районе водоснабжение есть только в отдельных зонах.

Когда восстановят водоснабжение

В Киевводоканале сообщили, что их специалисты совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации.

"Проводятся работы по восстановлению электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - отметили в компании.

О сроках полного восстановления водоснабжения обещают сообщить дополнительно.

Обстрел Украины 20 января

Напомним, оккупационные российские войска совершили очередной масштабный обстрел украинских городов, применив различные типы вооружения. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Черноморске и в Винницкой области. По предварительным данным, враг целился по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к их повреждению.

После очередной российской атаки в Киеве без тепла остались более 5600 многоэтажек. Обстрел вызвал повреждения жилых домов, инфраструктуры и школы, есть пострадавший человек. Из-за энергетических проблем метро работает с изменениями, а на Киевщине в результате атаки погиб один человек.

