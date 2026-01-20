ua en ru
Атака на Киев: тысячи домов без тепла, левый берег - без воды, есть пострадавшая

Вторник 20 января 2026 08:17
Атака на Киев: тысячи домов без тепла, левый берег - без воды, есть пострадавшая Фото: в Киеве после обстрела тысячи домов без тепла, левый берег - без воды (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Киеве после ночного комбинированного обстрела россиян без тепла остаются 5635 многоэтажек, кроме того без воды оказался весь левый берег столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - отметил Кличко.

По его словам, на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.

"Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", - добавил мэр столицы.

Он также сообщил, что одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.

Кличко также отметил, что в Днепровском районе в результате попадания повреждены нежилые помещения по нескольким адресам.

Кроме того, в результате падения обломков повреждено и здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах

Обстрел Украины 20 января

Напомним, что в ночь на 20 января РФ снова атаковала Киев баллистикой и дронами. В городе раздавались мощные взрывы, фиксируют перебои со светом и водой.

Так, после вражеского обстрела в столице временно меняется работа метрополитена из-за последствий очередных ударов и сложной ситуации с электроснабжением, что повлияло на графики движения поездов на отдельных линиях.

Также в результате массированной атаки в Бучанском районе Киевской области смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте. Кроме того, взрывы были слышны в Ровно, Запорожье, Днепре, Харькове и ряде других городов.

