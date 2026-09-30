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Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октября

13:12 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 1 октября будет комфортной днем, но холодной ночью. В дальнейшем опасных заморозков станет еще больше.

Подробнее о прогнозе на завтра, особенностях погоды в ближайшие дни и предупреждениях синоптиков о заморозках, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где 1 октября возможен небольшой дождь

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook, что октябрь начнется погодой, "практически одинаковой" с концом сентября.

Она объяснила, что синоптическую ситуацию обуславливает сейчас северный антициклон.

"Который организует солнечную погоду практически повсеместно в Украине", - уточнила специалист.

Она сообщила, что в четверг, 1 октября, будет преобладать погода без осадков в большинстве областей.

Небольшой дождь может пройти лишь местами:

  • на Приазовье;
  • в Крыму.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Диденко сообщила, что ветер в первый день октября ожидается местами опасный. Так что следует быть осторожными.

Речь о том, что порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений - до 15-20 метров в секунду:

  • в южной части Украины;
  • в восточных областях;
  • в Днепропетровской области.

Температура воздуха по Украине днем четверга составит около +17...+22°С.

Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октябряПрогноз погоды по Украине на 1 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться жителям Киева

В Киеве, по словам Диденко, "премьера октября" состоится в условиях комфортной погоды:

  • сухой;
  • солнечной;
  • умеренно теплой.

Температура воздуха в течение дня 1 октября будет колебаться в пределах +16…+18°С.

"Антициклон будет мало способствовать рассеиванию задымленного воздуха, вредные частицы будут сочетаться с естественными туманами. Поэтому следует быть особенно внимательными к своему здоровью людям с бронхолегочными недугами", - посоветовала метеоролог.

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Где в Украине и когда вероятны заморозки

Согласно информации Диденко, такая погода - сухая и сравнительно теплая, продлится до конца недели.

Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение 2 и 3 октября синоптическая ситуация в Украине днем - сильно не изменится.

Будет преобладать погода без осадков.

Столбики термометров могут показывать около +14...+21°С.

Однако ночью температура воздуха в начале октября ощутимо упадет - до около +1...+8°С (в среднем).

Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октябряПрогноз погоды в Украине на 1-3 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

По данным УкрГМЦ, заморозки на поверхности почвы (0...-3°С) ожидаются:

  • 1 октября - в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях;
  • 2 и 3 октября - в большинстве областей Украины.

Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октябряСиноптики УкрГМЦ предупреждают о заморозках на поверхности почвы (инфографика: РБК-Украина)

Следует отметить, что согласно предупреждению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления по территории области ожидаются до воскресенья, 4 октября.

Речь идет о заморозках ночью и утром (местами) как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Тем временем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил жителей и гостей региона о стихийном метеорологическом явлении.

Ночью и утром 1 октября (как и 30 сентября) по городу Ивано-Франковск и области - сильные заморозки в воздухе (0…-5°С).

Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октябряПредупреждение о стихийном метеорологическом явлении (инфографика: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

"2 уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули синоптики областного центра по гидрометеорологии.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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