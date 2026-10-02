ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Интервью

Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры

17:11 02.10.2026 Пт
9 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры (коллаж РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Этой осенью враг взял на прицел украинские дата-центры, которые обеспечивают не только интернет в домах, но и работу бизнеса и государственных сервисов.

РБК-Украина расспросило заместителей министра цифровой трансформации Виталия Балашова и Станислава Прибытько о последствиях атак на дата-центры, почему удар по сети в Киеве ощутим и в других регионах и может ли враг устроить "блэкаут" связи.

– Что означает для простых украинцев удар по дата-центру? Какие последствия это имеет – перебои со связью и интернетом или проблемы серьезнее?

Виталий Балашов: Прежде всего локальные и временные перебои. Последствия таких ударов значительно шире, потому что дата-центры обеспечивают работу провайдеров, телевещания, сайтов, онлайн-сервисов компаний и даже городских систем.

Поэтому люди ощутили не только перебои с интернетом в Киеве и области, а и остановку вещания отдельных телеканалов, сбои видеоплееров на сайте "Суспільного", временные перебои в отдельных банковских сервисах, недоступность части сайтов и сбои городских сервисов в других регионах.

Перебои носят точечный характер и зависят от того, через какую площадку работает конкретная компания. В то же время в большинстве случаев данные клиентов сохранены, а пострадавшие компании возобновляют работу с резервных, географически удаленных площадок.

Россия рассчитывает именно на ощущение незащищенности в повседневной жизни. Поэтому мы говорим честно: последствия есть, они ощутимы для конкретных людей и компаний, но система держится и восстанавливается.

– Как влияют удары на бизнес? Без интернета могут не работать терминалы для оплаты или еще что-то?

Виталий Балашов: Бизнес чувствует удары больше всего там, где сервисы компании физически размещены в одном дата-центре без резервной копии. Среди пораженных объектов были хостинг-провайдеры. Для их клиентов это означало временную недоступность сайтов и онлайн-сервисов, пока работа не переносится на резерв.

Что касается платежей: отдельные банковские сервисы, по данным "Финклуба", имели временные технические перебои, связанные с повреждением конкретных дата-центров. Банковская система в целом функционирует, а банки и НБУ имеют резервные каналы.

Главный вывод для бизнеса такой же, как и для государства: резервирование. Мы движемся по трем векторам: под землю, за границу, в облако. Облако не привязано к географии, оно распределено между несколькими дата-центрами независимо от границ. Компании, которые уже дублировали свои системы, пережили эти удары значительно легче.

– Сколько дата-центров стали целями российских атак за последние две недели?

Виталий Балашов: Мы не комментируем количество атакованных объектов и детали попаданий. Любая сводная информация о пораженных локациях в публичном пространстве может быть использована врагом для корректировки следующих ударов.

Могу сказать главное: пострадавшие компании возобновляют работу с резервных мощностей, сеть распределена между многими операторами и площадками, а по решению Ставки от 25 сентября усиливается защита дата-центров и объектов критической инфраструктуры связи.

– Из-за ударов по Киеву в регионах не работали, в частности, табло транспорта. Какая связь? Удары по Киеву могут влиять на жизнь всех регионов?

Виталий Балашов: Цифровые сервисы не привязаны к месту, где ими пользуются. Региональная система – например, информационные табло или городской сервис – может физически работать на серверах в киевском дата-центре. Если этот объект поражен, а резервной копии в другом месте нет, сбой увидят в совсем другом городе.

Поэтому ответственность за непрерывность работы сервиса лежит прежде всего на его владельце и операторе. Именно они должны позаботиться о том, чтобы критическая система не зависела от одной физической точки.

Наша стратегия проста: не держать критические системы в одном месте. Все, что можно, переносим под землю, цифровые сервисы дублируем – вплоть до тройного резервирования. Также привлекаем украинских и международных облачных провайдеров.

Чем больше сервисов распределено между разными площадками, тем меньше удар по одному объекту влияет на работу всей системы – и тем устойчивее остаются цифровые услуги для людей.

В то же время сеть в целом распределена, поэтому удары по Киеву могут вызывать отдельные сбои в регионах, но не останавливают цифровую жизнь страны.

– Чем опасны удары по дата-центрам? Дорогостоящее ли восстановление и сколько времени занимает? Кто его покрывает и есть ли компенсация от государства?

Виталий Балашов: Опасность в том, что это удары по гражданской жизни. Они не дают России военного преимущества, а направлены на давление на людей и экономику. На первом месте для нас всегда безопасность людей: персонала, который под ударами спасает оборудование и поддерживает системы, и граждан, зависящих от этих сервисов.

Последствия бывают разными. Некоторые объекты возобновляют работу с резервных мощностей в течение короткого времени. Другие разрушены настолько, что восстановление невозможно. Один из дата-центров уже заявил, что свой дата-центр не восстановит. То есть в худшем случае речь идет не о ремонте, а о построении мощностей заново, в другом месте.

Что касается финансирования: приоритетом для нас сейчас стал поиск финансовых возможностей для восстановления инфраструктуры. В государственном секторе мы уже обеспечили дополнительное финансирование на резервирование.

Параллельно усиливается защита: по решению Ставки от 25 сентября усиливается защита дата-центров и объектов критической инфраструктуры связи. Детали из соображений безопасности не раскрываются.

– Может ли враг полностью или локально отключить связь и интернет в Украине? Возможен ли "блэкаут" связи?

Станислав Прибытько: Локально – да. Если повреждены базовые станции или нет электричества, в конкретном районе связь может исчезнуть. Но полностью оставить всю Украину без связи – вряд ли получится.

Украинский телеком-рынок очень диверсифицирован: у нас сотни провайдеров, много дата-центров, есть резервирование и альтернативные маршруты передачи данных. Поэтому повреждение отдельных объектов – это, как правило, локальная и временная проблема, а не автоматически блэкаут для всей страны.

Конечно, массированная атака, которая одновременно повредит много объектов, может повлечь за собой перебои в отдельных регионах. Именно поэтому компании усиливают резервное питание и альтернативные маршруты, чтобы сети могли работать даже после повреждений.

– Встречались ли вы с операторами и провайдерами из-за атак на дата-центры? Готовы ли они технически и какие проблемы могут возникнуть? В сети уже пишут о подорожании интернета, обсуждается ли этот вопрос?

Станислав Прибытько: Мы постоянно на связи с операторами и провайдерами. Обсуждаем с ними ситуацию с инфраструктурой, повреждение оборудования и то, что нужно для быстрого восстановления сетей.

Если говорить о возможном подорожании интернета, то важно понимать причину. Дополнительные расходы возникают не просто потому, что провайдеры хотят поднять цену. Россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети.

Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей.

Все это нужно для простого, но очень важного результата – чтобы люди оставались на связи с родными, могли работать, учиться и получать важную информацию.

Поэтому если стоимость услуг и будет меняться, это прежде всего связано с ростом расходов на поддержание и восстановление сетей в условиях войны.

– Какова ситуация с подготовкой к возможным отключениям света. Сколько часов бесперебойной связи должны обеспечивать операторы и все ли готовы, учитывая обстоятельства?

Станислав Прибытько: Сегодня 92% базовых станций могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 68% – более трех суток благодаря генераторам. Этот показатель продолжает расти, операторы устанавливают дополнительные генераторы, а общины фактически помогают "подпитывать" связь во время отключений.

Важно, что регионы не просто получают генераторы и оборудование, но и тестируют, как это будет работать в реальной ситуации. Все области уже провели масштабные учения: проверяли, как быстро выезжают бригады, есть ли доступ к базовым станциям, как работают генераторы и как взаимодействуют ОВА, общины и операторы.

Например, на Николаевщине протестировали систему с участием 44 общин, 74 мобильных бригад и 93 базовых станций. Такие учения помогают заранее находить слабые места в процессе, чтобы во время реального обесточивания не терять время.

– Украинцам советуют иметь несколько сим-карт, нескольких провайдеров для домашнего интернета. Уместны ли эти советы?

Станислав Прибытько: Несколько SIM-карт – это действительно может быть полезно. Если главное оставаться на связи, работает национальный роуминг: телефон может подключиться к сети другого оператора, если сеть вашего недоступна.

Если нужен надежный мобильный интернет, две SIM-карты разных операторов могут дать дополнительный вариант подключения. Что касается домашнего интернета – два провайдера могут быть полезными, но это не гарантия. Если они используют одну магистраль или общую инфраструктуру, ее повреждение может одновременно повлиять на обоих.

А для того, чтобы оставаться с домашним интернетом во время отключений света, советуем подключать xPON. В такой сети между провайдером и домом нет активного оборудования, которое требует электроэнергии. Поэтому во время отключения нужно лишь запитать свой Wi-Fi роутер и модем от павербанка или другого резервного источника питания и можно оставаться онлайн.

– Во время проблем со связью из-за блэкаутов вариантом спасения стал национальный роуминг. Будет ли он работать в случае усиления атак на операторов? И будет ли роуминг распространяться также и на мобильный интернет?

Станислав Прибытько: Национальный роуминг и дальше будет помогать оставаться на связи. Если сеть одного оператора временно не работает, телефон может подключиться к сети другого.

Но это не значит, что связь будет работать при любых условиях. Если из-за обстрелов или длительного обесточивания не работают базовые станции нескольких операторов, роуминг тоже не сможет их заменить. Операторы готовятся к таким ситуациям: усиливают резервное питание, устанавливают генераторы и увеличивают время автономной работы базовых станций.

Что касается мобильного интернета – сейчас он в национальном роуминге недоступен. Мы изучаем возможность добавить эту услугу в будущем. Главная задача роуминга сегодня, чтобы человек мог позвонить родным, вызвать помощь или отправить SMS даже тогда, когда возникли проблемы с его оператором.

– Может ли старлинк стать спасением для украинцев? Уместно ли его ставить, например, для квартир?

Станислав Прибытько: Starlink может быть полезен как резервный или кризисный вариант, особенно там, где нет других способов подключиться к интернету. Но это не прямая замена обычному домашнему интернету.

Для работы Starlink нужен специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он получает сигнал со спутника. Поэтому для квартиры просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет преград для сигнала.

Поэтому для большинства городских квартир лучше иметь надежный домашний интернет с резервным питанием, например xPON, а Starlink рассматривать именно как дополнительный кризисный вариант.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Starlink Мінцифра Атака дронов Украина Интервью
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения