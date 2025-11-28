Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен был на этих выходных улететь в Майами, чтобы обсудить со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером некоторые нюансы американского "мирного плана".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios.
Издание напомнило, что до отставки именно Ермак возглавлял переговорную группу от Украины по мирному соглашению с РФ. На прошлых выходных он вел переговоры с представителями США в Женеве, благодаря чему удалось внести изменения в "мирный план" из 28 пунктов.
Планировалось, что Ермак на этих выходных поедет в США договариваться по нюансам мирного плана. Но отставка, похоже, перечеркнула эти планы.
"Ожидалось, что Ермак прибудет в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и проведет переговоры с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили украинские чиновники", - пишет издание.
Источники отметили, что целью было окончательное согласование договоренностей между Украиной и США до того, как Уиткофф и Кушнер поедут к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву. А еще один собеседник сообщил, что несмотря на отставку Ермака позиция Украины остается неизменной.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 ноября, что после отставки Ермака представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.
Сам Ермак еще 27 ноября анонсировал новый раунд переговоров с США. Но он не называл точно ни дату, ни место. Так же сделал и Зеленский 28 ноября - он сказал, что переговоры состоятся "скоро".
Обыски у Ермака и его отставка
Детективы НАБУ и прокуроры САП 28 ноября провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Позже сам Ермак подтвердил и сказал, что сотрудничает со следствием.
Обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.
Хотя НАБУ по итогам обысков не объявляло о каких-либо подозрениях, Ермак вечером 28 ноября написал заявление об отставке. Зеленский принял его.