Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен был на этих выходных улететь в Майами, чтобы обсудить со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером некоторые нюансы американского "мирного плана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios .

Издание напомнило, что до отставки именно Ермак возглавлял переговорную группу от Украины по мирному соглашению с РФ. На прошлых выходных он вел переговоры с представителями США в Женеве, благодаря чему удалось внести изменения в "мирный план" из 28 пунктов.

Планировалось, что Ермак на этих выходных поедет в США договариваться по нюансам мирного плана. Но отставка, похоже, перечеркнула эти планы.

" Ожидалось, что Ермак прибудет в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и проведет переговоры с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили украинские чиновники", - пишет издание.