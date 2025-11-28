ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Украина, США, Пятница 28 ноября 2025 21:18
UA EN RU
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios Фото: экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен был на этих выходных улететь в Майами, чтобы обсудить со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером некоторые нюансы американского "мирного плана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios.

Издание напомнило, что до отставки именно Ермак возглавлял переговорную группу от Украины по мирному соглашению с РФ. На прошлых выходных он вел переговоры с представителями США в Женеве, благодаря чему удалось внести изменения в "мирный план" из 28 пунктов.

Планировалось, что Ермак на этих выходных поедет в США договариваться по нюансам мирного плана. Но отставка, похоже, перечеркнула эти планы.

"Ожидалось, что Ермак прибудет в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и проведет переговоры с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили украинские чиновники", - пишет издание.

Источники отметили, что целью было окончательное согласование договоренностей между Украиной и США до того, как Уиткофф и Кушнер поедут к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву. А еще один собеседник сообщил, что несмотря на отставку Ермака позиция Украины остается неизменной.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 ноября, что после отставки Ермака представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.

Сам Ермак еще 27 ноября анонсировал новый раунд переговоров с США. Но он не называл точно ни дату, ни место. Так же сделал и Зеленский 28 ноября - он сказал, что переговоры состоятся "скоро".

Обыски у Ермака и его отставка

Детективы НАБУ и прокуроры САП 28 ноября провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Позже сам Ермак подтвердил и сказал, что сотрудничает со следствием.

Обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.

Хотя НАБУ по итогам обысков не объявляло о каких-либо подозрениях, Ермак вечером 28 ноября написал заявление об отставке. Зеленский принял его.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Украина Соединенные Штаты Америки
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает