ВСУ отбили почти 400 кв. км территории после того, как россияне потеряли Starlink, - WSJ

Украинские войска смогли достичь крупнейших территориальных достижений за более чем два года после того, как российские оккупанты потеряли доступ к спутниковому интернету Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В феврале компания Илона Маска SpaceX ограничила доступ к Starlink через систему "белого списка": украинские военные получили подтвержденный доступ, тогда как российские - потеряли его.

Это сразу повлияло на ситуацию на поле боя.

"Без Starlink их фактически отбросили к связи времен холодной войны", - рассказал украинский военный с позывным "Конош".

По данным аналитиков, Украина после этого вернула около 380 квадратных км территорий в Запорожской области и Днепропетровской области.

Потеря связи резко снизила эффективность российских беспилотников.

"Раньше, если враг замечал нашу группу, они бросали в нее все, что могли. Теперь этот промежуток между обнаружением и ударом стал критическим", - рассказал командир подразделения "Братство" Алексей Сердюк.

Из-за отсутствия быстрой координации россияне не могли оперативно передавать координаты целей между подразделениями.

Хаос в армии РФ

Отмечается, что после потери Starlink россияне вынуждены были перейти на радиосвязь, которую украинские силы начали активно перехватывать.

"Мы начали слышать прямые указания по радио... иногда даже за день вперед", - рассказал специалист радиоразведки.

Украинские военные использовали это для контратак, в частности небольшими группами в тылу противника.

"Мы смогли воспользоваться слабыми местами, когда их система управления была дестабилизирована", - отметил командир с позывным "Луна".

Потеря контроля над войсками

Starlink играл ключевую роль и во внутреннем контроле российских подразделений.

Боец с позывным "Сивир" рассказал, что РФ благодаря Starlink жестко контролировала украинские подразделения. Теперь этот контроль исчез.

По его словам, российские солдаты часто действовали изолированно и не понимали ситуации вокруг.

После потери доступа российские силы пытаются восстановить связь:

прокладывают кабели между позициями;

используют локальные беспроводные сети;

обращаются к другим спутниковым сервисам.

Однако эффективность таких решений значительно ниже.

"Starlink был дешевым и эффективным решением", - пояснил аналитик Майкл Кофман.

По оценкам украинских военных, уровень координации российских сил восстановился лишь примерно на 60%.

Дополнительные проблемы создает внутренний конфликт относительно систем связи. Кремль ограничивает использование популярного мессенджера Telegram, продвигая государственную систему Max, однако военные не доверяют ей.

"Проблемы возникнут с координацией на уровне взводов и батальонов", - заявил советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

Несмотря на то, что Россия все еще имеет численное преимущество, украинские успехи стали важным прорывом после длительного периода стагнации на фронте.