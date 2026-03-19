Россияне ищут альтернативу Starlink: ISW раскрыл новую тактику оккупантов с дронами
Армия РФ ищет альтернативы Starlink для управления дронами на фронте. Для этого захватчики активно применяют дешевые беспилотники типа "Молния", меняя тактику ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, россияне активно наносят удары на глубину 40-50 км от линии фронта. В частности, на Купянском направлении для этого используют дроны типа "Молния", которые выполняют роль так называемых "материнских" беспилотников.
Как работает новая тактика РФ
По словам украинских военных, "Молния" транспортирует FPV-дроны в тыл, после чего те атакуют цели. Часто под ударами оказываются гражданские автомобили и объекты инфраструктуры.
В Институте изучения войны отмечают, что такая тактика соответствует общей кампании РФ по воздушному перехвату, направленной на нарушение логистики Украины.
В то же время украинские военные сообщают о значительных потерях врага: только за три дня на одном из направлений было уничтожено более 100 дронов "Молния".
РФ ищет замену Starlink
После ограничения доступа к Starlink российские войска столкнулись с проблемами в управлении дронами и системами командования.
Для компенсации они пытаются использовать альтернативные средства связи:
- радиопередачи
- оптоволоконные линии
- спутниковую систему "Комета".
Однако, как отмечают военные, эти решения работают медленнее и менее эффективны, чем Starlink.
По оценкам ISW, после ограничения Starlink 1 февраля российские войска испытывают трудности на передовой. Это повлияло на их ударные возможности и системы управления (C2). Несмотря на это, РФ продолжает адаптироваться и ищет способы восстановить эффективность своих беспилотных операций в тылу Украины.
Что известно о блокировке Starlink
Напомним, когда российские военные начали использовать дроны с интернетом Starlink, Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ и миллиардер неожиданно встал на сторону нашей страны.
Доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. В результате подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.
Попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.