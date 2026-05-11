Главная » Новости » В мире

Хантавирус на лайнере: что ждет 5 украинцев, которые оказались на борту

10:03 11.05.2026 Пн
2 мин
Обнаружена ли инфекция у них?
aimg Елена Чупровская
Фото: Четверо украинцев не покинут судно со вспышкой хантавируса - МИД объяснил, почему (Getty Images)
Четверо украинцев остаются на борту лайнера со вспышкой хантавируса. Они помогут доставить судно в Нидерланды, а затем уйдут на карантин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщили в МИД.

Кто остается и почему

Оператор судна MV Hondius подтвердил, что четверо граждан Украины останутся на борту в качестве членов экипажа для обеспечения перехода лайнера в Нидерланды. По прибытии их направят в медицинское учреждение на карантин.

Еще один украинец летит спецрейсом

Консульские чиновники Украины поддерживают контакт с другим соотечественником на борту. Он покинет судно раньше - в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.

Состояние здоровья

Сейчас признаков болезни у граждан Украины не обнаружено.

Ситуация находится на контроле сразу четырех структур:

  • Департамента консульской службы;
  • Посольства Украины в Нидерландах;
  • Посольства Украины в Испании;
  • Консульства Украины в Малаге.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса, а среди членов экипажа оказалось пятеро граждан Украины.

Также мы объясняли, что хантавирус - редкая, но потенциально смертельная инфекция, которую переносят грызуны. Специфического лечения или вакцины от нее не существует - врачи применяют только поддерживающую терапию.

