ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетні удари по Києву: що відомо на даний момент

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 червня 2022 12:50
Ракетні удари по Києву: що відомо на даний момент Фото: наслідки ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Окупанти завдали ракетні удари по Києву 26 червня. Вранці жителі столиці прокинулися від вибухів у центральній частині міста, пізніше з'явилися повідомлення про нову серію вибухів.

Детальніше про те, що відомо на даним момент про вибухи в Києві - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо на даний момент

  • Близько 7 ранку пролунала серія вибухів у Шевченківському районі Києва. Окупанти вдарили ракетами по житловому будинку та дитячому садку. В результаті удару одна людина загинула, 5 -постраждали. У однієї з постраждалих виявили російський паспорт.
  • Ракети по Києву випустили з території Каспіського моря, ворог застосував бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.
  • Після 11:00 знову пролунали вибухи, зокрема на околицях міста, а також в районі Бородянки.
  • Арестович попереджає, що вибухи в Києві можуть тривати весь день.
  • РБК-Україна нагадує, де шукати найближче укриття у Києві у випадку повітряної тривоги.
  • Станом на 13:05 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Наслідки ракетних ударів у Києві

Ракетні удари по Києву: що відомо на даний момент

Фото: будинок, який постраждав від ранкового ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більше фото і відео - в репортажі РБК-Україна з місця вибухів у Києві.

Реакція

В офісі президента ранкові удари прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. Він заявив про необхідність визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також закликав надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

Також висловився про вибухи і радник Єрмака Михайло Подоляк.

"4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах в центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів або "Хезболли", що знищують цивілізацію. Але терористів завжди чекає один фінал - розплата", - написав Подоляк.

Ще один радник Єрмака Олексій Арестович попередив, що окупанти сьогодні весь день можуть працювати по Києву.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав учасників саміту G7 відповісти на сьогоднішній удар по Києву новими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження