Окупанти вранці завдали ударів по шести областях України: всі подробиці

В ніч на 25 червня та вранці Україна піддалася масованим ракетним ударам. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській областях.

Все що відомо на цей момент про ракетні удари по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Мета ударів

Оновлено 11:46. За даними української розвідки, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі і він напряму пов’язаний з намаганнями Кремля влади втягнути Білорусь у війну в Україні.

"Нагадуємо, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари", - пояснюють в ГУР.

Житомирська область

Так, російські війська сьогодні вранці випустили по території близько 30 ракет.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 04:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", - написав гола Житомирської ВА Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок ракетних ударів, які були виключно по військовим об'єктам, загинув один український військовослужбовець.

"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - розповів Бунечко.

Додамо, під час телемарафону голова ВА проінформував, що 10 ракет над Житомирською областю вдалося збити.

При цьому, як раніше повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог вдарив 24-ма ракетами по околицях міста.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. Житомиром нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", - повідомив мер Сухомлин.

Чернігівська область

Також масованих ракетних ударів зазнало селище Десна Чернігівської області.

За даними ОК "Північ", по селищу було випущено близько 20 ракет. Є руйнування.

"Близько 05:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, без втрат, але ця інформація уточнюється.

Згодом голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус записав відеозвернення, який також підтвердив масовані атаки і попросив не публікувати в мережі дані про "прильоти".

Львівська область

Під ранок Львівська область також піддалася ракетним атакам. Як розповів голова ОВА Максим Козицький, Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити.

"Близько 04:00 години ранку було завдано ракетних ударів з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет - чотири потрапляння, дві ракети було збито", - розповів Козицький.

За його словами, влучання було у військовий об'єкт на території Яворівського району.

"Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один середньої важкості, троє легких. Їх госпіталізовано. Пожежу локалізували", - додав Козицький.

Миколаївська область

Не оминула ракетна атака і Миколаївську область. Керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила про перші подробиці, заявивши, що ворог завдав ударів ракетами типу "Онікс", ймовірно, з окупованого Криму.

"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних містян", - заявила вона.

Хмельницька область

Росія вранці також випустила ракети і по Хмельницькій області. Втім, сили ППО збили ворожі цілі.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає", - розповів керівник області Сергій Гамалій.

Він також додав, що уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району.

Загиблих та травмованих немає, однак пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Київська область

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги жителі Київської області також чули звуки вибухів. Telegram-канали почали масово поширювати фото з роботою ППО. Проте офіційної інформації щодо причин вибухів влада поки не надає.

У Зеленського відреагували

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари по Україні і закликав на тлі цього союзників збільшити постачання зброї нашій державі.

"Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію Білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими. Наше завдання - нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це. І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", - написав Єрмак.

Удари з Білорусі