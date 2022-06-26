У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".

"У Черкасах чутно вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні. Пізніше голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram підтвердив інформацію про вибухи. "В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо", - зазначив він. Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:40 вона досі триває. Фото: карта повітряної тривоги (скріншот alerts.in.ua)