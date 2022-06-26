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У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Черкаси, Неділя 26 червня 2022 11:45
У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: у Черкасах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".

"У Черкасах чутно вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram підтвердив інформацію про вибухи.

"В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо", - зазначив він.

Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:40 вона досі триває.

У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Фото: карта повітряної тривоги (скріншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку Київ зазнав ракетної атаки. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих та одного загиблого, пошукова операція продовжується.

Детальніше про ракетний по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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