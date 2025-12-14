Без лишних пересадок: "Укрзализныця" запустила удобные маршруты в ЕС

С 14 декабря в Украине заработал новый график движения поездов, который существенно расширил возможности путешествий в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзализныци".

Со вступлением в силу нового графика количество международных маршрутов "УЗ" выросло с 11 до 17.

Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра появились дополнительные стыковки в Западную Европу.

Слобожанщина - Европа: ключевой маршрут

Поезд №63/64 "Оберіг" Харьков - Киев - Перемышль стал базовым для путешествий с востока Украины в ЕС. В Перемышле удобные пересадки на европейские поезда в Германию, Австрию и Чехию.

График отправлений:

Харьков - 23:50

Киев - 08:05

Львов - 14:49

Перемышль - 16:59

На всем маршруте доступны спальные вагоны.

Пересадки на ключевые города Европы

На Мюнхен: Уже через час после прибытия в Перемышль - в 17:54 - отправляется поезд EN 417/EC 40417, который прибывает в Мюнхен в 10:24.

По дороге - остановки в Вене, Зальцбурге и Праге.

Обратно поезд отправляется из Мюнхена в 18:35 и позволяет без проблем вернуться во Львов, Киев и Харьков.

На Берлин: Также доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.

Рейс имеет группы вагонов до Щецина и Свиноуйсьца.

Альтернатива через Холм

Поезд №93/94 Харьков - Киев - Холм курсирует ежедневно и подходит для дальнейших путешествий по Польше и странам ЕС.

Харьков - 16:56

Киев - 23:57

Холм - 10:47

Приднепровье - Западная Европа

Поезд №31/32 Запорожье - Днепр - Перемышль

Дает возможность удобно пересесть на поезд EC58 GALICJA в Берлин. Рейсы в и из Берлина выполняет PKP InterCity.

Поезд №119 Днепр - Киев - Холм

Еще один маршрут с пересадкой в Холме на поезд в Варшаву и Берлин, что позволяет путешествовать без лишних ночных ожиданий.