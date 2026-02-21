Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в Украине не зашла в тупик. Причиной тому являются потери России и наступательные операции украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для газеты Le Monde .

По словам Сырского, "война не зашла в тупик", поскольку в 2025 году территории продолжали переходить из рук в руки, а боевые действия были на всех фронтах - на суше, в воздухе и на море.

"Теперь невозможно говорить исключительно о сухопутной войне", - сказал он.

Еще одним важным моментом стали потери России, так как в 2025 году они впервые превысили уровень набора.

"Несмотря на то, что в 2025 году (России - ред.) удалось мобилизовать и призвать 406 000 человек, общие потери, убитыми и раненными, составили приблизительно 418 000 солдат", - проинформировал главком.

Также Сырский добавил, что 2025 год был действительно сложным для Украины, но Силам обороны удалось не только сдержать врага, в частности, на Покровском направлении, но и провести наступательные операции.

В частности, украинское наступление было возле Доброполье и в Купянске, что в итоге опровергло заявление диктатора РФ Владимира Путина о якобы захвате города.

Резюмируя главнокомандующий ВСУ рассказал, в чем состоит его задача до тех пор, пока не закончатся переговоры.

"До конца переговоров моя задача – что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, освободить нашу территорию. Именно это обеспечит честные переговоры, ведущие к справедливому миру", - подытожил он.