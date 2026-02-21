Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в Украине не зашла в тупик. Причиной тому являются потери России и наступательные операции украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для газеты Le Monde.
Читайте также: Исторический антирекорд: потери РФ превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой
По словам Сырского, "война не зашла в тупик", поскольку в 2025 году территории продолжали переходить из рук в руки, а боевые действия были на всех фронтах - на суше, в воздухе и на море.
"Теперь невозможно говорить исключительно о сухопутной войне", - сказал он.
Еще одним важным моментом стали потери России, так как в 2025 году они впервые превысили уровень набора.
"Несмотря на то, что в 2025 году (России - ред.) удалось мобилизовать и призвать 406 000 человек, общие потери, убитыми и раненными, составили приблизительно 418 000 солдат", - проинформировал главком.
Также Сырский добавил, что 2025 год был действительно сложным для Украины, но Силам обороны удалось не только сдержать врага, в частности, на Покровском направлении, но и провести наступательные операции.
В частности, украинское наступление было возле Доброполье и в Купянске, что в итоге опровергло заявление диктатора РФ Владимира Путина о якобы захвате города.
Резюмируя главнокомандующий ВСУ рассказал, в чем состоит его задача до тех пор, пока не закончатся переговоры.
"До конца переговоров моя задача – что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, освободить нашу территорию. Именно это обеспечит честные переговоры, ведущие к справедливому миру", - подытожил он.
Потери армии РФ и наступление ВСУ
Напомним, неделю назад глава Минобороны Британии Джон Гили заявил, что на некоторых участках фронта потери РФ в 25 раз превышают потери украинской армии. Ситуацию в пользу ВСУ меняет массирование использование дронов.
Также стоит отменить, что вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины вернули под свой контроль 300 квадратных километров территории, которые ранее оккупировала РФ. Он уточнил, что речь идет о южном участке фронта.