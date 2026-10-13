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Осталось два дня: гранты на сады и теплицы в Украине ставят на паузу

18:04 13.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Осталось два дня: гранты на сады и теплицы в Украине ставят на паузу Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Прием заявлений на гранты для создания или развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства в Украине временно приостанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Когда приостанавливают прием заявлений на гранты

Украинцам сообщили, что прием заявлений на гранты для создания или развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства в Украине будет временно приостановлен с 16 октября 2026 года.

То есть агропроизводители, которые планируют воспользоваться грантовой поддержкой в 2026 году, могут подать заявление до 15 октября включительно.

"Программа реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №738 с учетом последних изменений, адаптированных к требованиям инструмента Ukraine Facility от ЕС", - уточнили в министерстве.

Как подать заявление и что для этого нужно

Подать заявку на грант для садов и теплиц можно онлайн - через портал "Дія".

При этом обязательным условием участия в программе является регистрация в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Кроме того, реализация проекта должна осуществляться на землях, право собственности или пользования которыми подтверждено как минимум на семь лет.

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Что делать тем, кто не успел подать заявление

Сообщается, что возобновление приема заявлений запланировано министерством в первом квартале следующего года.

Следовательно те, кто не успеет податься на грант до указанной даты в этом году, смогут подать заявление после возобновления программы в 2027 году.

"Соответствующее финансирование (безвозвратная помощь для агропромышленного комплекса в форме грантов, - Ред.) предусмотрено в государственном бюджете на следующий год", - отметили в Минагрополитики.

Сколько грантов уже выдали в 2026 году

Украинцам рассказали, что в 2026 году уже был принят 61 приказ о предоставлении грантов - на общую сумму 300 млн гривен:

  • 40 приказов (на 170 млн гривен) - для создания и развития садоводства, ягодничества и виноградарства;
  • 21 приказ (на 130 млн гривен) - для развития тепличного хозяйства.

Уточняется, что по состоянию на начало октября было полностью профинансировано:

  • 34 гранта для садоводства, ягодничества и виноградарства (на сумму 137 млн гривен);
  • 9 грантов для тепличного хозяйства (на 123 млн гривен).

"В пределах поддержанных проектов предусмотрено 428,4 га новых насаждений и 31,5 га модульных теплиц", - сообщили в министерстве.

Кроме того, реализация этих проектов предполагает создание:

  • 282 постоянных рабочих мест;
  • 5 518 сезонных рабочих мест.

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