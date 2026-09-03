Волны жары и дефицит влаги: как погода в конце лета повлияла на урожай и посевную

Конец августа 2026 года принес украинцам погодные контрасты и ощутимые температурные качели. Все это повлияло как на созревание поздних сельскохозяйственных культур, так и на подготовку к посеву озимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды в Украине в конце августа

Специалисты напомнили, что в третьей декаде августа 2026 года в Украине преобладала типичная летняя погода с неравномерными осадками.

Самые теплые дни наблюдались:

в начале декады;

в конце декады.

Тогда средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 5-7°С.

"В остальные дни суточные температурные показатели были близки к норме", - констатировали в УкрГМЦ.

Выпало ли за этот период достаточно осадков

Сообщается, что с прохождением атмосферного фронта в отдельных областях Украины наблюдались дожди различной интенсивности и количества.

При этом местами они достигали критерия опасного метеорологического явления I уровня опасности.

"Когда за считанные часы выпала треть месячной нормы осадков", - объяснили в Укргидрометцентре.

Однако в большинстве областей, по данным специалистов, общее количество осадков было значительно меньше нормы.

Агрометеорологические условия третьей декады августа 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Что повлияло на сельскохозяйственные культуры

В УкрГМЦ рассказали, что в течение третьей декады августа в Украине складывались неоднородные агрометеорологические условия.

"Которые оказали неодинаковое влияние на сельскохозяйственные культуры", - объяснили гражданам.

Так, созревание поздних сельскохозяйственных культур проходило в основном при условии:

умеренно теплой погоды;

практически сухой погоды.

"В течение декады пополнения запасов влаги в почве не происходило из-за отсутствия эффективных осадков", - сообщили эксперты.

Они отметили, что локальные дожди (наблюдавшиеся в отдельных районах) "существенного влияния на увлажнение почвы не оказали".

Больше всего отсутствие накопления влаги в почве скажется на севе озимого рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на период:

с 25 августа;

до 9 сентября.

Между тем в большинстве западных и северных областей агрометеорологические условия были "вполне удовлетворительными" для:

завершения вегетации поздних культур;

подготовки почвы под посев озимых культур.

"Благодаря достаточному влагообеспечению", - уточнили в Укргидрометцентре.

Отмечается также, что погодные условия были благоприятными: