ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине дорожают малина и голубика из-за дефицита в Европе: какие цены в октябре-2026

16:24 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Украине дорожают малина и голубика из-за дефицита в Европе: какие цены в октябре-2026 Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Осенью ягоды в Украине становятся более дорогими: сезон основного урожая завершается, предложение сокращается, а цены на малину и голубику растут. Дополнительно, на украинский рынок влияет дефицит в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit и Ассоциацию "Ягодничество Украины".

Сколько сейчас стоит малина

Больше всего за последнее время подорожала малина. В сентябре в украинских магазинах и рынках ее продавали примерно по 200-280 гривен за кг. В средине месяца цена доходила до 280 гривен.

Причина - ягод на рынке становится меньше. Летний урожай уже завершился, а ремонтантные сорта, дающие осенний урожай, не смогли полностью компенсировать сокращение предложения.

Из-за этого выросли и закупочные цены. В пиковые периоды переработчики платили за малину до 193-195 гривен за кг без НДС. Это самый высокий уровень за весь период наблюдений. Для сравнения, в сентябре прошлого года оптовая цена составляла около 180 гривен.

Читайте также: Это не дефицит. Почему в супермаркетах появляется все больше малоизвестных марок

Почему на украинскую малину влияет Польша

На цену ягоды в Украине оказывает влияние не только внутренний урожай. Важным фактором стал польский рынок.

В этом году Польша собрала меньше малины из-за весенних морозов и неблагоприятной погоды летом. Польским переработчикам стало сложнее закупать достаточное количество сырья, поэтому они стали более активно искать его в других странах.

Одной из них стала Украина. В июле Польша была самым большим направлением поставок украинской замороженной малины среди стран ЕС - туда отправили 2,83 тыс. тонн.

В июне-июле Украина экспортировала 7,4 тыс. тонн малины нового сезона 2026-2027. Средняя стоимость экспорта составила 4,06 евро за кг.

Голубика тоже дорожает

С голубикой ситуация похожая: в сентябре ее предложение в Украине быстро сокращалось, ведь сезон подходил к завершению.

В рознице ягоду продавали по 210-280 гривен за кг, а медианная цена составила около 250 гривен.

Еще в августе медианная цена была около 200 гривен за кг. То есть всего за месяц она выросла примерно на 25%.

На рынке уже преобладали поздние и складские партии. При этом проблемы с урожаем были и в Польше. Неблагоприятная погода сократила там производство голубики, в том числе позднего сорта Chandler.

Цены на клубнику осенью

Ремонтантная садовая земляника, которую часто называют клубникой, в сентябре стоила примерно 120-270 гривен за кг. Медианная цена составила около 200 гривен.

Здесь также работает сезонный фактор: основной летний урожай уже завершился, а ремонтантные сорта позволяют получать ягоду осенью, когда ее на рынке гораздо меньше.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что из-за сокращения предложения в Украине дорожают отдельные овощи. Больше всего за неделю выросли цены на огурцы, помидоры и лук. В то же время пекинская капуста и яблоки подешевели.

Также мы писали, как курс валют влияет на цены импортных продуктов. Больше всего он отражается на стоимости кофе, какао, бананов, тропических фруктов, отдельных морепродуктов и специй. Из-за валютных колебаний дорожают и некоторые ресурсы для украинских производителей - горючее, техника, удобрения, оборудование и упаковка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ягоды Цены на продукты голубика
Новости
Переговоры в США: кто едет от Украины и о чем будут договариваться
Переговоры в США: кто едет от Украины и о чем будут договариваться
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры