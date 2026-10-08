В Украине дорожают малина и голубика из-за дефицита в Европе: какие цены в октябре-2026

Осенью ягоды в Украине становятся более дорогими: сезон основного урожая завершается, предложение сокращается, а цены на малину и голубику растут. Дополнительно, на украинский рынок влияет дефицит в Европе.

Сколько сейчас стоит малина

Больше всего за последнее время подорожала малина. В сентябре в украинских магазинах и рынках ее продавали примерно по 200-280 гривен за кг. В средине месяца цена доходила до 280 гривен.

Причина - ягод на рынке становится меньше. Летний урожай уже завершился, а ремонтантные сорта, дающие осенний урожай, не смогли полностью компенсировать сокращение предложения.

Из-за этого выросли и закупочные цены. В пиковые периоды переработчики платили за малину до 193-195 гривен за кг без НДС. Это самый высокий уровень за весь период наблюдений. Для сравнения, в сентябре прошлого года оптовая цена составляла около 180 гривен.

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Почему на украинскую малину влияет Польша

На цену ягоды в Украине оказывает влияние не только внутренний урожай. Важным фактором стал польский рынок.

В этом году Польша собрала меньше малины из-за весенних морозов и неблагоприятной погоды летом. Польским переработчикам стало сложнее закупать достаточное количество сырья, поэтому они стали более активно искать его в других странах.

Одной из них стала Украина. В июле Польша была самым большим направлением поставок украинской замороженной малины среди стран ЕС - туда отправили 2,83 тыс. тонн.

В июне-июле Украина экспортировала 7,4 тыс. тонн малины нового сезона 2026-2027. Средняя стоимость экспорта составила 4,06 евро за кг.

Голубика тоже дорожает

С голубикой ситуация похожая: в сентябре ее предложение в Украине быстро сокращалось, ведь сезон подходил к завершению.

В рознице ягоду продавали по 210-280 гривен за кг, а медианная цена составила около 250 гривен.

Еще в августе медианная цена была около 200 гривен за кг. То есть всего за месяц она выросла примерно на 25%.

На рынке уже преобладали поздние и складские партии. При этом проблемы с урожаем были и в Польше. Неблагоприятная погода сократила там производство голубики, в том числе позднего сорта Chandler.

Цены на клубнику осенью

Ремонтантная садовая земляника, которую часто называют клубникой, в сентябре стоила примерно 120-270 гривен за кг. Медианная цена составила около 200 гривен.

Здесь также работает сезонный фактор: основной летний урожай уже завершился, а ремонтантные сорта позволяют получать ягоду осенью, когда ее на рынке гораздо меньше.