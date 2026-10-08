Гниет на поле или идет "на свалку": как аграрии Николаевской области теряют часть урожая
Некоторые аграрии в Николаевской области оказались в затруднительном положении. Ввиду отсутствия покупателей часть урожая либо портиться на полях, либо же ее просто приходится выбрасывать.
Подробнее о ситуации с отдельными овощами в регионе - помидорами и луком, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что известно о ситуации с урожаем помидоров
О ситуации, которая сложилась с урожаем томатов, рассказал в своем Instagram агроном из Николаева Виктор Свидерский.
"Гибрид "Суприм" уродил, а сбыть некуда", - констатировал специалист.
В опубликованном видео местный фермер показал немалый участок с помидорами, "за которыми уже никто не ухаживает".
Он рассказал, что никто с этим урожаем уже "ничего не делает".
"Сколько здесь помидоров - просто невероятно. Все в помидорах... Куст - невозможно поднять... И он - хороший, красивый, яркий... Свежий", - подчеркнул аграрий.
Свидерский уточнил, что раньше урожай томатов принимал по меньшей мере завод.
Но сейчас - "Сандоры" нет, завода нет".
"Все постепенно портится... Уже глубокая осень. Холодно на улице... Томат в холоде и в дождь плохо сохраняется. Почти не сохраняется", - поделился эксперт.
Он отметил, что такой помидор - очень вкусный. И урожай этого года - очень хороший - "10 плодов на одной веточке".
"Сдавать некуда. Все портится. А почему портится? Потому что нет реализации. На завод - не сдать. Рынки - особо не берут. Супермаркеты не работают", - объяснил Свидерский и попросил всех неравнодушных поддержать украинского фермера.
Что рассказывают в сети об урожае лука
На днях в социальных сетях начали распространять также кадры, на которых можно увидеть оставленный на произвол судьбы урожай лука.
Местное издание "Николаевская правда" также сообщает, что аграрии в области вынуждены утилизировать тонны выращенных овощей.
Уточняется, что такая ситуация сложилась на фоне:
- отсутствия рынков сбыта;
- уничтожения перерабатывающих мощностей
Пользователи в сети сообщают, будто бы под открытым небом в Николаевской области лежат "тонны лука".
И это все, по мнению некоторых граждан, "очень досадно видеть".
Автор обнародованного в Telegram-канале "Курс Одесса" видео даже откровенно возмущен тем, что овощи выбрасывают "на мусор".
Вместо того чтобы "раздать людям".
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