RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Остается членом СНБО? Рада отказалась вызывать Ермака, чтобы прояснить его статус

Фото: экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины во время заседания 3 декабря отказалась вызвать бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который несмотря на отставку все еще остается членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает РБК-Украина, об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

Во время заседания было объявлено предложение вызвать Ермака для доклада, поскольку несмотря на отставку с должности главы ОПУ, Ермак все еще обозначен, как член СНБО. Это подтвердил и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Действительно, мы проверили, на официальном сайте он таким числится", - сказал он.

Однако инициатива вызвать на заседание Рады Ермака не набрала голосов. За нее отдали только 74 голоса при 226 нужных.

Отметим, что по состоянию на 3 декабря Андрей Ермак действительно есть в списке членов Совета национальной безопасности и обороны. На официальном сайте СНБО он все еще указан, как "Руководитель Офиса президента Украины". Вполне вероятно, что он потерял место в СНБО вместе с должностью руководителя ОПУ, однако соответствующего указа все еще нет.

Фото: скриншот с сайта СНБО

 

Напомним, что после обысков, которые 28 ноября провели детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры в доме и рабочем офисе Ермака, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

Сейчас, через несколько дней после отставки Ермака, Зеленский еще не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо него. На эту должность рассматривают нескольких кандидатов.

Соответственно тормозятся возможные кадровые перестановки в правительстве. Сейчас они зависят от того, назначат ли кого-то из членов Кабмина новым главой Офиса президента.

Подробнее обо всем этом - в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВерховная рада